Újabb településeken zárnak be bankfiók: ezúttal Földeákról, Marosleléről és Apátfalváról kaptunk ilyen hírt. A jelenség nem új keletű, a korábbi években is történtek hasonló lépések.

Felháborító

ezzel az egy szóval jellemezte Drimba Tibor, Maroslele polgármestere azt a hírt, hogy októberben bezár a Takarékbank faluban működő fiókja. Erről a pénzintézet illetékesei a napokban személyesen tájékoztatták.

A községházával közös szárnyépület felújítására, átalakítására az önkormányzat pályázati támogatásból ugyan, de 180 millió forintot költött. Akkor senki sem gondolta, hogy feleslegesen

tette hozzá. Az épület egyébként az önkormányzat tulajdona, a bank 30 évre vette bérbe. Hasznosítása egyelőre még kérdéses. A leleiek viszont legalább annak örülhetnek, hogy a pénzkiadó automata megmarad, sőt egy újabbra, korszerűbbre cserélik.

Földeák is elesett

Földeákon is hasonló a helyzet. Az önkormányzat közösségi oldalán megjelent tájékoztató szerint az ottani, Szent László téri fiókot is a hódmezővásárhelyivel vonják össze. Az ATM azért megmarad - tudtuk meg Hajnak Gábor polgármestertől - , hiszen az egy másik pénzintézeté. A Takarékbank közleménye ajánlja a netbankos szolgáltatásokat és a telefonos ügyfélszolgálatot, alatta viszont gyűlnek a hozzászólások – ezek alapján a község lakói a legkevésbé sem örülnek a változásnak.

Erre nincsenek szavak! Ez azt jelenti, hogy csak Vásárhelyen tudunk a pénzünkhöz jutni? Mi lesz a sok idős emberrel akik nem tudnak már utazni? Visszafele haladunk?

kérdezte az egyik hozzászóló. Egy másik azt írta: nem akarja elhinni, hogy ennyire nem számítanak kis falu lakói.

Magyarcsanádon megoldották

Magyarcsanád már 2017 nyarán szembesült azzal a problémával, amivel a földeákiak csak most. Miután ott bezárt a takarékfiók, és pénzkiadó automata sem maradt, az ottaniaknak a szomszédos Apátfalvára kellett busszal vagy biciklivel átjárni pénzt fölvenni – a távolság 10 kilométer, a buszjegy ára 250 forint. A problémát legalább részben akkor sikerült megoldani, amikor az önkormányzat rátalált egy Magyarországon 30 éve működő, banktechnikai szolgáltatásokkal foglalkozó magánvállalkozásra, amely bankautomatákat telepít. Ez végül az idei év elején meg is történt. Most, októberben egyébként az apátfalvi fiókra is lakat kerül.

Pitvaroson megmaradt

Emlékezetes, hogy Csanádpalotán 2019. január elsején zárt be az utolsó, takarékbankos fiók – korábban egy másik pénzintézetnek is volt, most egy sincs, csak automata. A palotai fiók szolgáltatásait a pitvarosi fiókhoz telepítették. Most viszont Pitvaroson is szűkült a pénzintézeti szolgáltatás, legalábbis a nyitva tartást illetően: augusztus 15-éig hétfőn, szerdán és pénteken lehetett felkeresni, azóta viszont csak hétfőnként. Akkor viszont hosszabbított nyitva tartással állnak az ügyfelek rendelkezésére, reggel fél 8-tól délután fél 6-ig. Az község polgármestere, Radó Tibor azt mondta, még mindig jobban jártak, mint a szomszédos városok – Csanádpalota és Mezőhegyes – lakói, ahol megszűnt a fiók.

A bezárással kapcsolatban elküldtük kérdéseinket a Takarékbanknak. Kíváncsiak vagyunk az intézkedés okaira, illetve arra, hogy más megyebeli településeken is készülnek-e hasonló lépésre. Amint választ kapunk, visszatérünk a témára. Információink szerint egyébként Hódmezővásárhely és Makó térségében nagyjából mindegyik takarékbankos fiók hasonló sorsra jut, mint a földeáki vagy a maroslelei.