A közüzemi szolgáltatót azért kerestük meg, mert mint megírtuk, sok panasz érkezett lapunkhoz azzal kapcsolatban, hogy nehéz az ügyintézés az MVM makói, Liget utcai irodájában. Mivel a társaságot telefonon lényegében lehetetlen elérni, sokan személyesen próbálkoznának, de mint hétfőn délután is tapasztaltuk, a várakozók sora kiért az épületből. Ennek oka elsősorban az, hogy az iroda egy héten mindössze kétszer fél napot tart nyitva.

Az állami áram- és gázszolgáltatónál nemcsak mi érdeklődtünk, Farkas Éva Erzsébet makói polgármester is írt nekik, kérve a helyzet rendezését. A Délmagyarországnak az MVM Média azt írta, a makói ügyfélszolgálati iroda nyitva tartását október 3-ától meghosszabbítják, heti kétszer 4 óra helyett kétszer 6 órát lesz nyitva. A nyitvatartási idő úgy módosul, hogy hétfőn déltől este 6-ig, kedden pedig reggel 8-tól délután 2-ig fogadják az ügyfeleket. A levél hangsúlyozza, a hosszabbított nyitva tartást ideiglenesen biztosítják.

Közben a polgármester is megkapta a választ levelére. Ebben nemcsak a nyitva tartás bővítéséről tájékoztatják Farkas Éva Erzsébetet, hanem – közösségi oldalának tanúsága szerint – arról is, hogy hogy az iroda hamarosan új helyszínre költözhet, ahol már 5 ügyintéző foglalkozik majd a makói és térségi ügyfelekkel. A polgármester jelezte: az önkormányzat az ügyintézők számának további növelése érdekében szükség esetén plusz munkavállalókat is tud biztosítani.