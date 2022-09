Kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató szorgalmával, segítőkész közösségi munkájával iskolánk aktív tanulója. Versenyeken elért kimagasló országos helyezése nemcsak egyéni, hanem csapateredménnyel is öregbítette iskolánk hírnevét. Az elmúlt három év alatt nyújtott kiegyensúlyozott teljesítménye, magatartása és szorgalma példaértékű. Szakmai érdeklődése, elkötelezettsége kimagasló. Részt vett a Szegedi Tudományegyetem Hódmezővásárhelyi Kara által szervezett Tudományos Diákköri Konferencián, az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Lapok cikkpályázatára is nyújt be cikke