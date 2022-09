Baráti, lelki, személyes kapcsolat alakult ki a kiskundorozsmai Jerney János Általános Iskola és a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola pedagógusai között. Már 24 éve annak, hogy létrejött a tanárok között ez a példaértékű barátság, melynek része az is, hogy évente látogatást tesznek egymásnál, egy-egy ilyen találkozót pedig kulturális, történelmi programokkal tesznek színesebbé. Most hétvégén a csíkszeredai intézmény küldöttsége járt Szegeden, ahol ellátogattak többek közt az Anna Fürdőbe és a Szegedi Nemzeti Színházba, megtekintették a Móra-múzeum indiánok és cowboyok életét bemutató tárlatát, jártak a bordányi tanyavilágban, valamint a programokból a 10. Bortér sem maradt ki.

Lázár Zoltán, a Jerney-iskola igazgatója lapunknak elmondta, tanulmányi úton jártak az igazgatókkal Csíkszeredában, amikor megismerkedtek az ottani magyar pedagógusokkal, akikkel egyből megtalálták a közös hangot, azóta pedig személyes kapcsolatot ápolnak egymással. Megjegyezte, egy-egy csíkszeredai látogatásuk során olyan rejtett kincseket tárnak eléjük a kollégáik, amelyekről még ő sem hallott földrajz-történelem szakos pedagógusként, a hazatérést követően pedig az új ismereteket mindig továbbadja a diákjainak is.

Azt már a csíkszeredai iskola földrajz szakos pedagógusától, Dávid Zoltántól tudtuk meg, hogy Szegeden jártak akkor is, amikor 1999. augusztus 11-én napfogyatkozás volt, amit 100 fős gyermekcsapatukkal közösen, valamint a helyi pedagógusokkal és diákokkal együtt néztek meg. A két intézmény fiataljai között is barátságok köttettek, legutóbb a dorozsmai tanulók jártak Erdélyben a Határtalanul program által.

Mint megtudtuk, a pedagógusokban az is közös, hogy a futball megszállottjai, így többször tartottak már egymás közötti mérkőzést is, egy ilyen meccsbe korábban Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője is bekapcsolódott, most pedig ebéddel vendégelte meg a csíkszerdai és szegedi pedagógusokat. Az ebéd előtt arról beszélt, hogy példaértékű, ahogyan a határon túl élő magyar pedagógusok őrzik a hagyományokat és a magyarságukat, majd erőt és kitartást kívánt nekik ahhoz, hogy továbbadják mindezt saját gyermekeiknek és unokáiknak is.