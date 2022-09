A XII. Feeder OB döntőben szoros végeredmények születtek.Kiélezett küzdelemben dőlt el a bajnoki cím sorsa, számolt be a megyei horgászszövetség az eseményről. Bakó Péter pontyra é pítette fel a horgászatát, nem is eredménytelenül. Már az első órában sikerült fogni 100 métert is meghaladó távolságról egy 9,7 kg-os tükröst, amihez még további pontyokat és harcsát gyűjtve 25 kg-os fogással magabiztosan nyerte szektorát. Erdei Attila Csaba is ebben a szektorban horgászott, a rá jellemző nyugodt, higgadt stílusban, nagyon finom cuccal. Szebbnél szebb dévéreket fogva biztosan lett második Péter mögött, így a két pontos előnye egy pontra olvadt, de ez pont elég volt ahhoz, hogy ő nyerje meg a döntőt, megszerezve ezzel negyedik magyar bajnoki címét. A döntővel lezárult a ranglista sorozat is a 2022-es évre. Az első tíz helyen végzett versenyző alkotja a 2023 évi válogatott keretet.