Ismét alkalomhoz illően öltöztem Pierre Cardin átmeneti nadrágomban és színes virágmintás, de ízléses alkalmi in­­gemben. Csodás erdei szettemben vágtam át az ásotthalmi erdőn.

A fiatal nyárfásba kell menni.

De ez itt öreg tölgyes

– zajlott a beszélgetés az erdészeti iskola tanerdejében, ahová néhány felsőéves diák, Bánhidy Zoltán osztályfőnök és kollégiumi nevelőtanár vezetésével érkeztek a vadonjáró szakkör kilencedikes tagjai, hogy egyéjszakás menedékhelyet készítsenek.

Míg eldöntöttük, hogy öreg tölgyes, vagy fiatal nyárfás a célpont, Bánhidy Zoltán elmondta, hogy az erdei menedékhely építése már hagyomány, ez a harmadik alkalom, hogy a kilencedikesek felsőéves diákokkal kimennek az erdőbe. A kilencedikesek számára ez egyfajta közösségépítő is egyben, és arra is kiváló, hogy a fiatalok megismerjék egymást. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjaival mi is kimentünk az erdőbe menedéket építeni.