Lenyűgöző esti bemutatóval nyitotta meg kapuit pénteken az International Air Show a Szegedi Repülőtéren. Az attrakciók a naplementében kezdődtek, a narancsszínű égbolton vitorlázó repülők járták kötelékben égi táncukat. Sőt egy JAS-39 Gripen is tiszteletét tette Kecskemétről.

Fotós: Sandor Judit

A naplemente után a pilóták különböző fény- és pirotechnikai elemekkel tették még látványosabbá bravúros repüléseiket. Volt gép, amelyiknek füstgenerátort szereltek a szárnyaira, több másikra pirotechnikát indító eszközöket telepítettek. Mindemellett száz drónt is a magasba repítettek, amelyek – különböző alakzatokba összeállítva – fényjátékkal kápráztatták el a nézőközönséget.

Fotós: Sandor Judit

A rendezvény keretében a világ legjobb pilótái mutatnak be attrakciókat vasárnap délutánig, akik Németországból, Hollandiából, Olaszországból, Csehországból, Ausztriából, Romániából és Lengyelországból érkeztek Szegedre. Mellettük természetesen a leghíresebb hazai pilóták is égbe szállnak. Ritka gépcsodákat emelnek majd a magasba, például a második világháborús időket idéző vadászgépeket. A mintegy 300 lóerős vasmadarak olykor 400 kilométer/órás sebességre fölgyorsulva suhannak majd az égen, vagy mutatnak be különböző figurákat kötelékbe állva, mindössze fél méterre egymástól. A merevszárnyas gépek mellett levegőbe emelkednek majd különböző helikopterek és vitorlázó gépek is a hétvégén, de lesz ejtőernyős formaugrás is.