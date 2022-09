A népszámlálási adatok segítségével megismerhetjük a háztartások és családok jellemzőit, lakáskörülményeit is. Előfordulhat például, hogy a 2011-es népszámlálási adatokhoz képest Szeged valamely városrészében jelentős emelkedés tapasztalható a gyermeklétszámban. Így a helyi döntéshozók bölcsőde vagy óvoda kialakításáról határozhatnak, vagy éppen játszótérfejlesztést hajthatnak végre. Akár idősotthonok kialakításához is segítséget nyújthatnak a népszámlálási adatok, hiszen ha az idősek aránya nőtt egy településen, az őket támogató fejlesztésekre is szükség lehet