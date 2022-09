Az idei nemzetközi biológia diákolimpián egy szegedi, Radnótis diák is tagja volt a négytagú magyar csapatnak. Szalay Tamás ezüstéremmel térhetett haza, vagyis a 62 országból érkezett 240 versenyző közül a legjobb 20 százalékban volt benne.

Három online teszt és egy kétnapos laborgyakorlat alapján választották ki négyünket, akik képviselhettük Magyarországot Örményországban

– mesélte Tamás, aki ezt követően a nyári szünet első részét is a versenyre való felkészüléssel töltötte.

Egy hétig a Radnóti laborjában készültünk a szaudi csapattal közösen, reggel 9-től délután 5 óráig itt voltunk

mesélte a fiatal biológus. A magyar csapat felkészítő tanára, a szintén Radnótis pedagógus, Bán Sándor hozzátette: annak köszönhetően, hogy helyben ilyen profi körülmények elérhetők, Tamás a gyakorlati feladatokra tökéletesen fel tudott készülni, ez volt a versenyen az erőssége.

Az olimpián egyébként szövettan, állattan, bioinformatika és biokémia témakörében kaptak egy-egy laborfeladatot, majd elméleti teszteket is ki kellett tölteni. A magyar csapatot további két Radnótis tanár segítette azzal, hogy lefordították nekik a feladatokat: Gál Viktória és Seres Ádám. Tamás úgy fogalmazott, sikere az elmúlt 3 év felkészülésének köszönhető, hiszen a gyakorlati feladatokban szerzett jártassága mellett az is sokat számított, hogy az elméleti kérdések közül is sok ismerős volt számára, így nem veszített időt azok értelmezésével.

Bán tanár úrnak 20 éves versenytapasztalata van, így sokat tudott segíteni abban, mire kell a hangsúlyokat fektetni

mondta.

Az orvosnak készülő Tamásnak egyébként mostani, végzős évében is még heti öt biológia órája van, emellett szakkörre is jár. Mint mondta, idén mindenképpen szeretne előkelő helyezést szerezni az OKTV-n, illetve célja az is, hogy ismét bekerüljön az olimpiai keretbe – hátha az utolsó évben, amikor még versenyezhet, még fényesebb érmet is tud szerezni.