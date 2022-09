Domaszék Nagyközségi Önkormányzat az év elején 46 millió forintos, vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a Kincskereső Óvoda fejlesztésére. Az intézménybe új játszótéri eszközök érkeznek, többek között játszóvár, pollyball, mászókák és mérleghinta. Ezeket mind a két óvodaépület udvarára telepítik. A korszerű eszközök alkalmasak arra, hogy fejlesszék a gyermekek mozgáskoordinációját, valamint érdekes, újszerű élményt nyújtva lekössék őket, és ezáltal a gyermekek minél több időt tölthessenek el a szabadban.

A projekt részeként az óvoda mellett 4 normál és egy mozgássérült parkolót is kialakítanak, és megvalósul az óvodai konyha kapacitásbővítése is. Jelenleg a konyha 300 főt tud kiszolgálni és teljes kapacitással üzemel. A meglévő gépek és eszközök cseréjével, valamint a gépek cseréje miatt szükségessé váló belső átalakítási munkákkal lehetővé válik, hogy a későbbiekben a konyha szolgálja ki az általános iskola diákjainak étkeztetését is.

A játszótér és az óvodakonyha fejlesztésére összesen 46,15 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat az európai uniós TOP Plusz programból. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2022 októberében kezdődnek.