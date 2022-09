Szép és a lehető legkorszerűbb technikával felszerelt a makói kórház megújult krónikus belgyógyászati osztálya – győződhettek meg mindazok, akik részt vettek azt intézményben tegnap tartott avatóünnepségen. Mint ahogy a munkálatok kezdetekor, tavaly márciusban megírtuk, a jelentős részben román–magyar pályázati forrásból finanszírozott beruházás makói hányada 466 millió forintot tett ki. Ebből az uniós forrás 365 millió volt, amelyhez a magyar kormány 35 milliót, a makói önkormányzat pedig 66 milliót adott hozzá.

Fotós: Fotó: Szabó Imre

A pénz egy kisebb részéből korszerű takarítóeszközöket vásároltak a kórházi fertőzések visszaszorítása érdekében, a többit viszont a makói sebészeti és a belgyógyászati osztály teljes körű felújítására fordították. A beruházás lényege abban foglalható össze, hogy a krónikus belgyógyászat és a sebészet helyet cserélt, közben mindkét osztály épületrésze megújult, új felszerelésekkel gazdagodott – úgy, hogy közben a gyógyítómunka nem szünetelt. A sebészet már korábban elkészült, a 8 kórtermes, 30 ágyas, klimatizált, szobánként külön mosdóval felszerelt krónikus belosztályt pedig pénteken adták át. A betegek október első hetétől érkezhetnek ide. A kivitelező az Építészmester Zrt. volt.

Fotós: Fotó: Szabó Imre

Az avatóünnepségen Kallai Árpád főigazgató a beruházás részleteit ismertetve többek között arról beszélt, hogy ezt a felújítást az itt dolgozók már rég óta várták. Lázár János parlamenti képviselő, építési és beruházási miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a makói kórház nagyobb önállóságának biztosítása mellett, amelynek részleteit ki kell dolgozni, folyamatos fejlesztésekre is szükség van.

Nem hagyjuk magára a makói kórházat

– hangsúlyozta, és hozzátette: a bérkérdés mellett az is fontos, hogy az egészségügyi dolgozók milyen körülmények között dolgozhatnak. Azt is hozzátette, hogy más városok számára is követendő a jó makói példa, hogy az önkormányzat támogatja a helyi kórház korszerűsítését.