Először közösségi oldalán tette szóvá Czirbus Gábor önkormányzati képviselő, majd a szerdai testületi ülésen, hogy még mindig nem kezdődött meg a Szent István téri sportpálya burkolatának felújítása. A polgármester, Farkas Éva Erzsébet türelmet kért.

Nagyon régóta elkeserítő látványt nyújt a Szent István téri sportpálya: burkolata sok helyen hiányos, illetve foltozott. Bár lehetne rajta focizni, kézilabdázni és kosarazni, gyakorlatilag alkalmatlan bármilyen sportra, sőt azt sem túlzás mondani, hogy balesetveszélyes. Ennek ellenére, még így is rengetegen használják – amikor ott jártunk, kosárlabdázó fiatalokkal találkoztunk.

A pálya sorsáról legutóbb februárban írtunk. Akkor arról volt szó, hogy hamarosan elvégzik a szükséges javítást, a költségvetésben el is különítettek erre a célra 18 millió forintot. Czirbus Gábor, a körzet önkormányzati képviselője azért írt a napokban elkeseredett hangnemű bejegyzést közösségi oldalára, mert a pálya felújítása ennek ellenére nem történt meg, miközben a nyár folyamán másutt új sportolási és szabadidős eszközöket telepítettek – mint a Délmagyarország is beszámolt róla, kondiparkokat létesítettek, e-padokat állítottak fel a városi költségvetés terhére. A posztot azzal zárta, reméli, legalább a tanévkezdésre meglesz a felújítás, hiszen a pályát a közeli Szignum-iskola diákjai is használnák a testnevelés órákon.

A tanév időközben elkezdődött, a pálya azonban még mindig használhatatlan. Czirbus a legutóbbi, szerdai képviselő-testületi ülésen is szóba hozta az áldatlan állapotokat. Közben választ kapott az önkormányzattól a város hivatalos oldalán, Farkas Éva Erzsébet polgármester pedig az ülésen szóban is reagált. Azt mondta, a rendkívüli gazdasági helyzet miatt több önkormányzati beruházást is felfüggesztettek. Az szeptember végén derül ki, hogy a város kasszájába mennyi helyi adóbevétel fut be, és akkor tudják áttekinteni, mit tudnak az év elején eltervezett beruházásokból megvalósítani. A polgármester addig türelmet kért.