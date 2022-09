Még 2016-ban pályázott a hódmezővásárhelyi önkormányzat akkori, fideszes vezetése kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére. Az európai uniós támogatásról 2021-ben született döntés. Ennek részeként újult meg a Visszhang utcában az Újvárosi Olvasókör is.

A Visszhang utcai a legrégebbi olvasókör Hódmezővásárhelyen, 1870-ben alakult, Újvárosi Olvasó Népkör néven. 1990-ben ez is újjáalakult a többi olvasókörrel együtt

– mondta a felújítás utáni ünnepségen Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Hangsúlyozta, országosan is különlegességek az olvasókörök, amik nevükben és funkciójukban is megmaradtak, azóta is a társasági élet egyik központjai Vásárhelyen.

A projekt összesen 168 millió forint, a forrás segítségével három olvasókört, a tarjánit, a csúcsit és az újvárosit újítják fel, illetve egy újat is építenek Új-Kishomokon. A 168 millió forintból 135,9 millió forint a pályázati forrás, a többi önerő. Az Újvárosi Olvasókörre 18,5 millió forintot költöttek.

Korszerűsítették az épület elektronikai hálózatát, megoldották az akadálymentesítést is, amit egy speciális berendezés, egy mini lift segítségével oldottak meg. Akadálymentes vizesblokkot is építettek, ahol pelenkázó is található. A nyílászárók egy részét is kicserélték. A tetőszerkezeten is végeztek javításokat.