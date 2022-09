Az új tanévben közel száz tanuló jelentkezett első évfolyamosként, az általános iskolára épülő fegyverműszerész technikus képzésünkön két osztályt indítottunk, emellett az érettségire épülő szakképzésben is indult egy fegyverműszerész technikusi képzés. Már több mint kétszáz tanulónk van, felmenő rendszerben pedig közel ötszáz diákunk lesz, ezért is nagyon fontos, hogy milyen ütemben tudunk majd átköltözni az új épületbe. Most már ott tartunk, hogy a bontást követően „újracsomagolják” az egész épületet. Nagyon várjuk a beruházás végét, a kivitelező ígérete szerint december végére át szeretnék adni az épületet. Az átköltözést a jövő év elején kezdhetjük meg a Jókai utcai intézményünkből. Bízunk benne, hogy a tanév második félévét már az új iskolában kezdhetjük el