Az adott körzet önkormányzati képviselőjét kell keresni, ha valakinek panasza van a most épülő, megújuló járdákkal kapcsolatban

– hangzott el Hadik György városatya csütörtöki sajtótájékoztatóján az építkezés egyik helyszínén, a Móra Ferenc utcában. A képviselő példát is mondott: az Arany János utcába hamarosan visszamegy a kivitelező, és kijavítja a hibákat. Volt olyan utca, ahol a hibajavítás már meg is történt. Egy helyen kis csatornát építettek a járda mellé, hogy ne folyjon a házra az esővíz, mert az utca pereme magasabban fekszik, mint az új járda.

Hadik elmondta, a makói önkormányzat is kénytelen spórolni, a városi járdaprogram azonban megvalósul, mert fő forrása egy 360 milliós központi támogatás, amit nem lehet másra költeni. Ehhez a pénzhez 150 milliós önerőt biztosított a város. Most is mind a 8 választókerület egyenlő arányban részesült a keretből. Hadik György körzetében 8 utca egy-egy járdaszakasza kap új borítást; összesen 1534 méter hosszan épül legalább 120 centiméter szélességben. Ezek közül többet fel is sorolt, így megemlítette a Murányi utca két szakaszát, az Arany János, a Móra Ferenc, a Tulipán és a Damjanich utcát.