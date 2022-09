A takarítás alá vont utcákon a forgalmi sávok mellett a parkolók, az útpadkák és a csapadékelvezetést biztosító víznyelők is takarításra kerülnek.

Kézi erő mellett seprűs takarító gépjárművekkel kerül megvalósításra az utcák takarítása. Az érintett útszakaszokon a munkavégzések alatt reggel 8 óra és délután 15 óra között időszakos útlezárásokra és forgalomterelésekre kell számítani, valamint parkolási tilalom lesz érvényben.

A tiltás ellenére a lezárt területen parkoló járművek elszállításra kerülnek. Ezért kérik a gépjárművel közlekedők türelmét, fokozott figyelmét és alkalmanként segítségét is, hogy rendben és terv szerint fejezhesse be a társaság be ezt a közcélú, városszépítő akciót.

A takarításban érintett útszakaszok a következők:

Bolyai János utca, Gogol utca, Hajnóczi utca, Tábor utca

A takarításban érintett útszakaszokra szóló lakossági parkolóbérleteket az alábbi utcákban elfogadják:

Kálvária sgt.

Dáni utca

Gutenberg utca

Attila utca

Jósika utca

Mérey utca

Bartók tér