Hétfőn megkezdődik az őszi ülésszak a Parlamentben, ahol többek közt azokról a törvényjavaslatokról döntenek majd a politikusok, amelyek az Európai Unió és a kormány közötti megállapodások feltételei, és amelyek a helyreállítási alappal és a kohéziós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások gyors lezárásához szükségesek.

Mihálffy Béla, Szeged és a Homokhátság országgyűlési képviselője lapunknak arról számolt be, hogy a hétfői kezdést egy kétnapos frakcióülés előzte meg a héten Balatonalmádiban, ahol téma volt a háború, a szankciók és az energiaárak elszállása is, valamint átbeszélték a következő parlamenti ciklus feladatait. Mihálffy hangsúlyozta, minden döntésükkel a magyar emberek érdekeit szolgálják, ahogyan tették ezt eddig is.

Lapunknak beszélt arról is, hogy az elmúlt hetekben fogadóórákat is tartott, ahol nagyon értékes észrevételeket kapott. Például segítséget kértek tőle abban, hogy az epilepsziával küzdők is kaphassanak adókedvezményt, a rezsicsökkentés során pedig vegyék figyelembe a gazdákat is. Mihálffy megjegyezte, a kéréseket továbbítja a döntéshozók felé, hiszen a cél az, hogy a magyar embereket minél kisebb mértékben érintse a válság. Leszögezte, megvédik a magyar embereket és a munkahelyeket.

Beszámolt arról is, hogy munkával telt a nyár számára, sok közösségi rendezvényen volt jelen, hiszen mint mondta, egy országgyűlési képviselőnek nemcsak az a feladata, hogy a parlamenti munkát a legjobb tudása szerint elvégezze, hanem az is, hogy találkozzon a választópolgárokkal. Éppen ezért tart fogadóórákat és ezért vesz részt különböző eseményeken a választókörzetének minden településén. Rámutatott, ahogyan azt korábban megígérte, az emberekhez odafordulva, meghallgatva a problémáikat végzi a képviselői munkáját, és célja az, hogy ne csak meghallgassa a problémákat, hanem megoldást is találjon azokra, becsatornázza a döntéshozatalba a kéréseket.

Ugyanakkor jelezte, a választókörzet legfontosabb fejlesztései is jó úton járnak, hiszen folyamatban van a Homokhátság vízvisszapótlásának megoldása, készül a Science Park építéséhez szükséges infrastruktúra, a harmadik Tisza-híd pedig már a tervezőasztalon van, jelenleg a nyomvonal kijelöléséről zajlanak a tárgyalások. Hozzátette, a célja az, hogy a híd ne csak ígéret legyen, hanem megvalósuljon, ezért kérte korábban Palkovics László technológiai és ipari minisztertől a tervezés meggyorsítását.

Mindemellett azonban kardinális probléma Mihálffy körzetében az egyre élénkülő migrációs nyomás. Ennek kapcsán azt mondta, hogy megsokszorozódott az illegális bevándorlók száma, éppen ezért van szükség a kerítés magasítására és a határvadász századok felállítására. Az első határvadászok már szolgálatba is állak, hiszen a háborús helyzetben is meg kell védeni az ország határait és a határ mentén élőket az illegális migránsoktól. Közölte, nem engedik, hogy a magyar határ átjáróház legyen.