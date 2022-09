A szeptemberben leesett nagy mennyiségű csapadék kedvez az ősszel virágzó növényeknek, így az őszi füzértekercs (Spiranthes spiralis) Szeged melletti állománya is szép számmal mutatkozott meg idén - írja a Kiskunsági Nemzeti Park oldala.

A kistermetű őszi füzértekercs az egyetlen ősszel virító orchideafélénk. Nyár végén-kora ősszel nyíló apró, fehér virágai jellegzetes, spirálszerűen csavarodó szárán ülnek, nevét is innen kapta. Feltéve, ha virágzik, mert nem minden évben fordul ez elő. Ha nem megfelelőek számára a körülmények, még leveleket sem növeszt. Pedig már ahhoz is nyolc év kell, hogy föld feletti leveleket fejlesszen, és újabb három év, hogy virágozzon is.

Az aprócska, 6-20 cm-es szürkészöld növényt ráadásul nem könnyű megtalálni, mert beleolvad a környező gyepbe és még a színe sem feltűnő. Ha azonban megleli a figyelmes túrázó, akkor kárpótolja őt a kecses látvány, amely néha édes, vaníliához, mandulához és gyöngyvirághoz hasonló illattal is fűszerezve van.

A többi orchideához hasonlóan a füzértekercsnek is gombákra van szüksége az életben maradáshoz. Magjának nincs tápanyagtartaléka, így a csírázáshoz gombákat használ. A csíranövény gyökerei és a gombafonalak egybenőnek és mikorrhizát alkotnak. A fiatal növény gyakorlatilag a gomba parazitája, vizet, ásványi- és szerves anyagokat kap a gombamicéliumtól. Ez a gombakapcsolat azután is megmarad, hogy már levelet hozott.

A Duna-Tisza közén főként a szikes pusztákba ékelődő löszhátakon és egyéb száraz gyepeinkben fordul elő. Az elmúlt években szép füzértekercs állományokat találtunk Harta-Akasztó-Dunatetétlen térségében, Apajon, Csengődön, Pálmonostorán, Szakmáron, Újsolton de néhány töves előfordulásról van adatunk Homokmégyről és Kiskőrösről is. Körülbelül 6000 tő lehet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. Élőhelyeit a beerdősülés, becserjésedés veszélyeztetheti, így a megfelelő legeltetés vagy a kaszálás fontos számára.

A faj hazánkban védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft.