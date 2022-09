A következő 30 napban országosan több mint 6500 hektárnyi földterületre tehetnek vételi ajánlatot a gazdálkodók. A Nemzeti Földügyi Központ (NFK) a Magyar Állam nevében eljárva jelölte ki a Nemzeti Földalapba tartozó, 10 hektár alatti földrészletek nyilvános pályázat, illetve árverés mellőzésével történő értékesítését.

A 2020-ban megkezdett földértékesítési program folytatásaként most is több ezer, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdetett meg a Nemzeti Földügyi Központ. Ezúttal mintegy 6625 hektárnyi területet kínáltak fel, amelyekre a következő 1 hónapban lehet vételi ajánlatot tenni.

Tisztítják az állami földvagyon-portfóliót

– Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint 30 éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél – olvasható a Nemzeti Földügyi Központ honlapján.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. A hirdetményben közzétették a földrészletek minimális vételárát, annál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.

Az élelmiszerellátás stratégiai kérdés

Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülők is vásárolhatnak földet, ez esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapján található Elektronikus Pályázati Rendszert használva.

– A koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, amelynek egyik alapja a termőföld. Az agrártárca minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, amelynek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása – áll a közleményben.

Az értékesítendő földek listája a www.nfk.gov.hu oldalon érhető el, illetve az érintett települések önkormányzatainak honlapján is közzéteszik.

A megyében 293 földdarabot kínáltak fel

Csongrád-Csanád megyében Algyőn 4, Apátfalván, Árpádhalmon 1-1, Ásotthalmon 9, Bakson 1, Balástyán 5, Bordányban 19, Csanádalbertin 1, Csengelén 4, Csongrádon 9, Derekegyházon 4, Deszken 1, Domaszéken 3, Eperjesen 2, Fábiánsebestyénen 1, Felgyőn 4, Forráskúton 8, Hódmezővásárhelyen 40, Királyhegyesen 2, Kisteleken 6, Kiszomboron, Magyarcsanádon 1-1, Makón 37, Maroslelén 10, Mindszenten 4, Mórahalmon 12, Nagyéren 1, Nagymágocson 5, Nagytőkén 7, Óföldeákon 1, Öttömösön 2, Pusztamérgesen 5, Pusztaszeren 2, Röszkén és Ruzsán 3-3, Sándorfalván 1, Szatymazon 5, Szegeden 12, Szegváron 9, Székkutason 7, Szentesen 8, Tiszaszigeten 6, Tömörkényen 5, Újszentivánon 1, Üllésen 12, Zákányszéken 6, Zsombón 4 állami tulajdonú területet kínáltak fel értékesítésre. A földek közül a legolcsóbb egy makói 0,27 hektáros terület, amelynek a minimum ajánlati ára 170 ezer 900 forint, a legdrágább pedig egy szegedi 5,4 hektáros föld, 21 millió 515 ezer 537 forintért.