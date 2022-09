A hétvégén rendezik meg a 30. Európai Madármegfigyelő Napokat Magyarországon (EMN), a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) mind a 19 megyében és Budapesten 61 helyszínen várja az érdeklődőket. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén 30. alkalommal szervezi meg az Európai Madármegfigyelő Napokat október első hétvégéjén. A programba bárki bekapcsolódhat, és ezáltal részese lehet egy izgalmas versenynek is - részletes tájékoztatás elérhető az egyesület honlapján.

A Csongrád Megyei Helyi Csoport szervezett programmal idén három helyszínen várja az érdeklődőket. Sándorfalván a Fehér-tavi Ornitológiai Tábor/Szalakóta Látogatóközpont fogadja az érdeklődőket október elsején 7-11 óráig, madárgyűrűzési bemutatón lehet majd részt venni. További információ: Lovászi Péter: 20/485-0505. A szegedi Fehér-tón október elsején 9 órától lesz kirándulás és madármegfigyelés, találkozó: Szeged, Szegedfish Kft. halgazdasági központ bejárata (46.335679, 20.133342). További információ: Mészáros Csaba: 20/370-1653. Tömörkénynél, a Csaj-tónál is tartanak október 2-án madármegfigyeléssel egybekötött kirándulást, a körülbelül 4 órás program bejelentkezéshez kötött, a határidő szeptember 28. További információ: Nagy Tamás: [email protected]

Az MME hétfői közleménye szerint a programot a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény már két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A program magyarországi koordinátora az MME. Az évenkénti összesített eredmények alapján tavaly 35 ország 1865 helyszínén körülbelül 7,3 millió madarat figyelt meg a mintegy 28 ezer résztvevő. Az EMN játékos verseny is az országok között, ahol a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. Magyarország általában előkelő helyen, az első ötben szokott szerepelni, tavaly két kategóriában is dobogós lett.

Az összesített magyar eredmény gyarapításához nemcsak szervezett helyszíneinken lehet hozzájárulni, bárki megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait. A résztvevőket arra kérik, hogy jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és megyét, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, esetleg a ritka vagy érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnapig.

A beküldött részvételi és megfigyelési adatokat az MME munkatársai vasárnap összesítik, majd továbbítják a nemzetközi koordinációs központba. Az összesített eredményről várhatóan október 3-án ad hírt az egyesület.

A hétvégi esemény helyszíneiről az egyesület honlapján lehet tájékozódni, és itt érhető el az elektronikusan kitöltendő és beküldendő digitális jelentőlap is - áll az összegzésben.