Nem is tudtam, hogy van transzplantáltaknak külön verseny, edzőként azonban egyszer meghívtak egy ilyen eseményre segíteni. Ezt követően igazoltam le én is a szövetségbe, így a 3 évvel ezelőtti világbajnokságra lényegében a semmiből kerültem ki válogatott tagként. Ott sajnos kiestem a legjobb 8-ból, ami annyira megviselt, hogy elhatároztam, a következő versenyre sokkal jobban felkészülök. Így amellett, hogy gyerekeknek tartok edzéseket a Szegedi Asztalitenisz Sport Klubban, magam is minden nap gyakorlok