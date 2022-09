A munkálatok során teljes körű, átfogó felújítást végeztek a szakemberek. 2800 négyzetméteren felmarták a burkolatot, mintegy 5300 tonna aszfaltot használtak fel a kiegyenlítő réteg beépítésekor és 2800 tonnányi aszfaltot dolgoztak be a kopórétegbe. - olvasható a Magyar Közút Nonprofit Kft. közleményében.

Egyes helyeken pályaszerkezet cserét is végeztek, ahol 70 centiméter vastagságig bontották vissza az utat, majd azt építették vissza és erősítették meg mintegy 2600 négyzetméteren. 9460 négyzetméteren végeztek padkafeltöltést, 6700 méter hosszon ároktisztítást és profilrendezést, valamint 255 méter hosszban burkolt rázópadka építést előregyártott elemekből. Közel 5000 négyzetméteren bozót- és cserjeirtást is végeztek a szakemberek, illetve 3 pár buszöböl elbontásáról és újjáépítéséről is gondoskodtak, ahová új peronok is készültek.