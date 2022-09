A tárlat, amelynek legnagyobb attrakciója volt, a múzeumok éjszakáján nyílt meg. A kiállításon az egyetlen megmaradt Gábor Áron-féle ágyú mellett honvéd katonatisztek fegyverei és egyenruháinak részletei, zászlók és olyan használati tárgyak is szerepeltek, amelyek közelebb hozták az érdeklődőkhöz a szabadságharc és az azt követő megtorlás időszakát, a nemzeti hősök börtönben töltött éveit.

A kiállítás népszerűségét jól jelzi, hogy nem csupán Makóról és a környező településekről, hanem szerte az országból és külföldről is érkeztek a múzeumba vendégek – tudtuk meg Szikszai Zsuzsanna igazgatótól. A három hónap alatt összesen 4760 látogató tekintette meg a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum relikviáit. Sok esetben szelfiztek az ágyúval, néhányan pedig el is énekelték mellette a Gábor Áron rézágyúja kezdetű népdalt. Mint korábban megírtuk, a kiállított nehézfegyvert sohasem használták, mert a belsejében történt egy öntési hiba. Ettől függetlenül teljesen ugyanolyan, mint a többi Gábor Áron-féle ágyú, amelyeket viszont használtak is az 1848–49-es szabadságharcban. Makóra rendőri kísérettel hozták Budapestről.

A kiállítást kísérő rendezvények tették színesebbé, a megnyitó témához kapcsolódó családi programjai, valamint a hagyományőrző huszárok bemutatói mellett Süli Attila őrnagy, történész rendkívüli tárlatvezetést és előadást tartott a múzeumban.