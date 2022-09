Majdnem húszéves álom vált valóra, amikor Kiss Erzsébet kuratóriumi elnök átvette az Ásotthalom külterületén elhelyezkedő, volt határőrlaktanya kulcsait. A több mint másfél hektáros területen mélyszegénységben élő gyerekeknek biztosítanak majd táborozási lehetőséget -jelent meg lapunkban június 24-én a szegedi Fatima Ház Alapítvány projektjéről. Megírtuk: az 1,7 hektáros volt határőrlaktanya területén fe­­nyőerdő, természeti kincsekben bővelkedő tőzegláp és rét is található. A telket kedvezményes áron kapták meg, tíz épület áll a területen, de felújításra szorulnak, így az első idényben sátortábort szerveztek.

Az alapítvány projektje most újabb támogatást kapott, díjazták ugyanis a Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázatának 11. fordulójában.A vállalat a szavazatok számának függvényében idén is 400, 200, illetve 100 ezer forinttal járul hozzá országosan összesen 169, a helyi közösséget támogatópályázat megvalósításához, valamint egyenként további 475 ezer forinttal jutalmazza a négy legkreatívabb kezdeményezést. Külön díjazták a Fatima Ház Alapítvány kezdeményezését is annak kreativitásáért és innovatív megközelítéséért.

„Projektünk keretében táborhelyet fogunk létrehozni Ásotthalmon. A gazos udvar rendbehozatalával, sátorhelyek, szabadtéri főzőhely és zuhanyzó kialakításával 2023-ban hetente 32 mélyszegénységben élő diáknak fogunk lehetőséget adni a kikapcsolódásra. Köszönjük a közel 40 ezer szavazatot, valamint a Tesco plusz támogatását, ami rendkívül nagy segítséget jelent a megvalósításhoz. A 9. fordulóban szintén különdíjasok voltunk, így még nagyobb öröm, hogy a mostani pályázatunkat is kiemelkedőnek találták a bírák” – mondta Kiss Erzsébet, a Fatima Ház Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A megyében 9 pályázatra voksolhattak a vásárlók július 1. és augusztus 7. között, a legtöbb zsetont pedig a szegedi Tesco Extra vásárlói dobták be. A pályázatnak más megyei kedvezményezettjei is vannak, a 11. fordulóban többek között Imprókupa tehetséggondozó programot, diabétesszel élőknek szóló online egészségfejlesztő kezdeményezést, valamint az idősebb korosztályt célzó szűrőprogramot is támogat Csongrád-Csanád megyében. A nyertes projektek listája megtalálható a Tesco honlapján, a támogatott projekteket térképen is meg lehet keresni. A helyi vásárlók a legtöbb voksot a különdíjjal is jutalmazott Fatima Ház Alapítvány „Táborszépítő tábor” pályázatára adták le.