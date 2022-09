JEDI elnevezésű magyar-román projektben vesz részt a Szegedi Szakképzési Centrum. A Közös Foglalkoztatás Alapú Kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a határon átnyúló szakképzést és munkavállalást, illetve a hiányszakmák iránti érdeklődést felkeltse. Varga Péter projektvezető elmondta, a Szegedi Szakképzési Centrum, mely vezető partnerként vesz részt 3 másik magyar, illetve 2 romániai partnerrel a projektben, három szakmára helyezi a hangsúlyt. Az autóiparra és elektromos autók fejlesztésére, szervizelésére, a robotikára és gépészetre, illetve az építőiparra és épületgépészetre, ezen belül is különösen a szolárrendszerek fejlesztésére. Ezek oktatásának támogatására két másik iskolával együtt összesen 677 ezer euró értékben tudtak eszközöket beszerezni.

A szakok népszerűsítésének egy másik eszköze a pályaorientációs rendezvények tartása. Az ősz folyamán összesen három ilyen szegedi programon vehetnek részt az érdeklődők. Erdélyi Margit főigazgató elmondta, szeptember 24-én immár második alkalommal rendezik meg a Szakmafesztivált. A Dugonics és Árpád téren 9 és 16 óra között a családok legkisebb tagjait rajzolással, arcfestéssel és ugrálóvárral várják, eközben pedig a pályaválasztás előtt álló 5.-8. osztályosok tájékozódhatnak a szakképző iskolákról, arról, hogy mit lehet ezekben tanulni és milyen életpályát kapnak bizonyos szakmákkal. Mint fogalmazott, ezen a rendezvényen valódi kérdésekre valódi válaszokat kaphatnak a fiatalok és szüleik is. Ezt követően október 6-án Építsd a jövőd! címmel az építőipari szakmák mutatkoznak be a Vedres-iskolában, majd október 26-án a Sportcsarnokban lesz a Mi a pálya? című országos programsorozat szegedi állomása. Itt a megye más szakképző intézményei is megismertethetik képzési portfóliójukat az érdeklődőkkel.