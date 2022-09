Csütörtökön lesz a hét legmelegebb napja, de nem épp verőfényes napsütés lesz jellemző. Egy meleg, nedves szállítószalag húzódik fölénk, mely a közeledő hidegfront előterében az így létrejövő labilitással jó táptalajt biztosít a délutáni zivatarok kialakulásához.

A hidegfront csak este érkezik nyugat felől, így a zivatarok két hullámban alakulhatnak ki. Kezdetben a középső tájakon, illetve délnyugaton és északon várhatók a hevesebb események. A zivatarokat felhőszakadás, apró szemű jégeső, viharos széllökések is kísérhetik. A délután második felében a fronthoz kapcsolódóan a nyugati határ közelében robbanhat be a légkör, ahol akár zivatarlánc is kialakulhat.

Ezek a viharok az esti órákban a középső és éjjelre a keleti tájakat is elérhetik. Pénteken a hidegfront hátoldalára kerülünk, de még többfelé lehet esős az idő. A maximumok visszaesnek, a csúcshőmérséklet 21 és 29 fok között alakulhat.