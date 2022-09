A városban nagy hagyománya van annak, hogy a folyton folyó kutakról hordják a vizet az emberek. Az ártézi víz jobban ízlik a csapvíznél a csongrádiaknak, így egy-egy kútnál általában nagy forgalom bonyolódik egy forróbb napon, nem ritkán sorban kell állni a vízvételnél.

A környék lakói azt szeretnék, ha a kisréti kútnál is olyan körülmények lennének, mint például a Szent János téri kifolyónál: a Nepomuki Szent János-kútnál pihenőpadok, parkoló és kerékpár-tároló is várja az ártézi vízre szomjazókat. Az ügyben Kádár László Levente, a környék önkormányzati képviselője is szót emelt már.

Sokan járnak oda, érdemes lenne egy egyszerűbb biciklitárolót odatenni és autóparkolót kialakítani. Ha van rá lehetőség, akkor jó lenne valamiféle kulturáltabb kinézetet kölcsönözni annak a folyton folyó kútnak

javasolta a képviselő.

A felvetésre reagált a Városellátó Intézmény is: a cég nem áll az útjába a fejlesztésnek, de ebben az évben már nincs kapacitása a munkák elvégzésére.

Dékány-Lantos Anikó, a városellátó vezetője közölte, megvizsgálják a lehetőségét parkoló és biciklitároló létesítésének a kisréti kút mellett, de idén már egész biztosan nem kezdhetik el a kivitelezést, mert a kőművesek már teljesen be vannak táblázva erre az évre.