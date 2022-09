A hazai dolgozókat elküldi, helyettük szerbeket, ukránokat, sőt most már indonézeket is foglalkoztat a Continental makói üzeme – hívta fel a figyelmet szerdai sajtótájékoztatóján Czirbus Gábor, a Fidesz helyi elnöke. Mint elmondta, erről a gyár munkásai tájékoztatták, de épp a sajtótájékoztató közben látni is lehetett néhány ázsiai külső jegyeket magán viselő embert az üzembe igyekezni. Hírek szerint őket Szegedről hozzák rendszeresen, tolmácsot is biztosítanak nekik.

Czirbus emlékeztetett rá, az elmúlt egy-másfél évben sztrájk is volt a telephelyen a munkakörülmények és a méltatlan foglalkoztatási feltételek miatt.

Sajnos még most is bocsátanak el az akkori demonstrálók közül

– jelezte. Akkor az önkormányzat, illetve Lázár János honatya igyekezett azt elbocsátottaknak segítséget nyújtani. Hozzátette: tudomása szerint a cég helybeli dolgozókat munkaszerződéssel már nem is vesz fel, csak kölcsönöz munkaerőt. Ezeket az embereket akár egyik napról a másikra is el lehet küldeni. Olyanok is keresték Czirbust, akik álláshirdetésre jelentkeztek, de választ sem kaptak.

A pártelnök azt kérte a cégvezetéstől, hogy becsülje meg a makói munkavállalókat.

Ez rossz irány, ezt át kellene gondolni

– mondta. Szerinte az itt élőknek kellene elsősorban megélhetést biztosítani.

A Délmagyarország egyébként már egy hónapja interjút kért a makói üzem vezetőjétől, Szűrszabó Leventétől. A társaság sajtómegjelenéseit intéző kommunikációs ügynökségtől ennek megszervezéséről ígéretet is kaptunk, majd amikor egy hét múlva sem kaptunk időpontot, újfent érdeklődtünk – azóta sem kaptunk visszajelzést.