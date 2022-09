Emellett a liturgikus teret is átalakítjuk, valamint vannak elrejtett értékeink is, ilyen például az az 1800-as évekből származó keresztelőkút, ami hosszú ideje a sekrestyében van eldugva. Most azon dolgozunk, hogy ez is a liturgikus tér része legyen, hiszen ebben szeretném végezni a keresztelőket