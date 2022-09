Kahán Zsuzsanna egyetemi tanár, az SZTE-SZAKK Onkoterápiás Klinika korábbi tanszékvezetője a kezdetek óta részt vesz a túrán, így tett most is. A professzor indulás előtt arról beszélt, hogy mindig nagy tisztelettel gondol Algyőre, hiszen példaértékű az a közösségépítő erő, ami a községet és a Nőegyletet is jellemzi. Jelezte, a Kelemen János Alapítványon keresztül, amely a szegedi Onkoterápiás Klinika működésének támogatására jött létre, bárki segítséget kaphat a betegként és hozzátartozóként az alapítvány oldalán található elérhetőségen.