A gyakorlat egyik mozzanatát megtekintette Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa és Hazafi Károly főtörzszászlós, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsokság vezénylőzászlósa is - írja a honvédelem.hu

Katonák, rendőrök, mentősök és a katasztrófavédelem szakemberei gyakorolták a közös munkát a Csongrád-Csanád Megyei Védelmi Bizottság gyakorlatán. Csepregi Balázs őrnagy, a védelmi bizottság titkárhelyettese elmondta: az együttműködés megtervezését már hónapokkal ezelőtt meg kellett kezdeniük, hiszen ilyen komplex feladatot korábban még sosem hajtottak végre.

A feltételezett helyzetben ugyanis a NATO egy, az 5-ös cikkely szerinti tevékenység begyakorlására, a szövetség keleti tagországaiban nagyarányú csapatmozgásokat hajt végre. Gyorsreagálású szárazföldi erőinek több alegysége Csongrád-Csanád megyén vonul át. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetése szerint azonban ismeretlen kórokozó ütötte fel a fejét Nyugat-Európában. Az általa okozott fertőzés szilárd felületeken is rendkívül könnyen terjed, lappangási ideje 3-7 nap, és akár halált is okozhat. A szövetség harcképességébe vetett bizalom csökkentése érdekében szélsőséges csoportok ezzel a kórokozóval fertőztek meg egy Izlandról érkezett katonai menetoszlopot. A harcjárműveket szállító trélerek Rajkánál lépték át a határt, ahonnan az MH Katonai Rendészeti Központ katonái kísérték volna a járműveket a nagylaki határig.

Csongrád-Csanád megyében az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 46. Heim Géza Területvédelmi Zászlóaljának egy szakasza kapta feladatul a konvoj biztosítását. A megyei védelmi bizottság azonban értesült a járművek fertőzöttségéről, ezért megszervezték a szállítmány vegyivédelmi mentesítését és fertőtlenítését.

Erre a célra az M43-as autópálya egyik pihenőjének területén létesítettek ellenőrző-áteresztő pontot, a belépést pedig szigorú személyi ellenőrzés előzte meg. A menetoszlop vegyivédelmi mentesítését az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj kijelölt alegységeinek katonái egy, a helyszínre telepített konténeres mentesítő berendezéssel végezték el.

A tovább haladó szövetséges katonai konvojba azonban később egy civil személygépkocsi hajtott be, de egy hirtelen fékezéskor két páncélozott harcjármű közé szorult és súlyosan összeroncsolódott. A vezetője a helyszínen életét vesztette, két szövetséges katonát pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Egyiküknek a gerince sérült meg, a kezét tört társát pedig a másik járműből emelték ki a mentősök és a tűzoltók.

A háromnapos komplex együttműködési gyakorlat záró mozzanataként a szövetséges erők konvoját és személyzetét Algyőn karanténba helyezték, majd a fertőzés lappangási idejének elmúltával katonai rendészek kísérték a Román határig.

Nagy László őrnagy „jó” szintűre értékelte a gyakorlaton részt vett állomány munkáját. A 46. Heim Géza Területvédelmi Zászlóalj törzsfőnöke külön kiemelte: a tartalékos katonák most olyan feladatokat hajtottak végre, amelyekkel eddig még sosem találkoztak. „Éles helyzetben” kellett alkalmazniuk a kiképzés során elsajátított képességeiket. „A szinte folyamatosan változó szituációkat önálló tudták megoldani, váratlan helyzetekben is helyes döntéseket hoztak” – hangsúlyozta az őrnagy.

Hallai Zsolt tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő a katonákkal történő együttműködés lehetőségét értékelte a legjelentősebb mozzanatnak. Velük ugyanis ritkán dolgoznak együtt, pedig a közös munkához elengedhetetlen egymás mentalitásának, eljárásrendjének az ismerete. Most viszont már tisztában vannak például azzal, hogy egy esetleges katonai balesetnél milyen feladatot kell ellátniuk a rendészeknek, mit kell tennünk a tűzoltóknak, ha lőszereket vagy éles fegyvert találnak egy összetört járműből kiemelt sérültnél.

Túri Mihály, az Országos Mentőszolgálat Csongrád megyei vezető mentőtisztje a most zárult együttműködési gyakorlat aktualitását tartotta a legfontosabbnak. Az utóbbi hónapokban ugyanis egyre több katonai menetoszlopra figyelmeztetnek a híradások. A civil autósok gyakorlatlansága, figyelmetlensége pedig bármikor okozhat hasonló baleseteket. Most pedig egy ilyen helyzetre készültek fel: elsajátíthatták, hogy harcjárművekből miként lehetséges kimenekíteni a sérülteket.