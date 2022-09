Megyeszékhelyünkön indult útjára kedden a Tiszától a Balatonig – add át a biztonság stafétáját! elnevezésű 5 megyés – Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Somogy, Tolna megye – bűnmegelőzési projekt. A Csongrád-Csanád és Somogy megye kezdeményezésére útjára indult program fő gondolata, hogy az összefogás erejét, a prevenció fontosságát hangsúlyozva 10 héten keresztül olyan bűnmegelőzési aktivitást produkáljon, amely játékos és szórakoztató módon mozgatja meg az öt déli megye lakosságát.

Ilyenre még nem volt példa a rendőrség bűnmegelőzési történetében. Az egyházi, oktatási és társadalmi intézmények vezetőivel, sportolókkal közösen dolgozunk együtt a bűnmegelőzés érdekében, melyhez példaértékű összefogásra van szükség hazánkban. Arra kérem a kollégáimat, hogy a következő hetekben ne pihenjenek, hanem jussanak el minél több helyre, hogy nagyon sikeres legyen a kezdeményezés

– mondta el Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, aki elfoglaltságai miatt videóüzenetet küldött a konferencia résztvevőinek.

Az eseményen Polyák Zsolt, Csongrád-Csanád megye rendőrfőkapitánya arról beszélt, hogy a staféta, melyet a projekt során átadnak egymásnak a megyék, sokkal több egy zászlónál, az ugyanis a biztonságteremtő szándék szimbóluma, egy jelkép, ami összeköti a Tisza és a Balaton ölelésében lévő megyéket.

Mindannyiunk célja közös, az eszközeink azonban különbözőek, hiszen másképp szólal meg egy rendőr, egy tanár, egy pedagógus, egy orvos vagy egy DJ, de egymást kiegészítve egységes eredményt érhetünk el, a biztonságérzet növelését. Nagy öröm számomra, hogy a projekt itt, Szegeden indulhat útjára Csongrád-Csanád, mint család címmel. Nem véletlen a témaválasztás, hiszen a legfontosabb szakmai feladatunknak a fiatalok biztonságának megteremtését tartjuk, saját fejlesztésű programjainkkal csaknem 20 éve támogatjuk az óvodától egészen az egyetemig a gyermekek, a pedagógusok, a szülők, a családok biztonságát

– magyarázta.

Polyák Zsolt hozzátette, a következő 2 hónapban közös sportolásra is hívják majd a megyék lakóit. A megyei programok szeptember 30-án zárulnak Öttömösön, ahol egy határfutáson adják át a bűnmegelőzési stafétát Bács-Kiskun megyének.

A konferencián részt vett Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke is, aki arról beszélt, hogy Csongrád-Csanád megye mindig is élen járt a bűnmegelőzési programok kialakításában és lebonyolításában, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a felnövekvő generáció ne váljon elkövetővé vagy áldozattá. Beszámolt arról is, hogy jövő évben lejár a 2013-ban elfogadott országos bűnmegelőzési stratégia, ezért a következő hónapokban újat kell létrehozniuk úgy, hogy levonják a következtetéseket az elmúlt 1 évtized tapasztalataiból.

Közölte, eddig már 3 megyében jött létre helyi bűnmegelőzési tanács, a jövő hónap végére pedig a negyedik is megalakul, hiszen úgy vélik, hogy a bűnmegelőzés érdekében nem Budapesten, hanem helyben meghatározott lépéseket kell tenni.

Az ötmegyés projekt Csongrád-Csanád megyei tevékenységeibe a Szegedi Tankerületi Központ, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, a Szegedi Vadaspark, valamint több sportoló is bekapcsolódik, míg a megyei programok társadalmi védnöke DJ Dominique, vagyis Várkonyi Attila.