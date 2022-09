– A városvezetésnek nem csak papolnia kellene a szolidaritásról, úgy is kellene cselekednie – fogalmazott tegnapi szegedi sajtótájékoztatóján a Fidesz országgyűlési képviselője, aki egy család kálváriájáról beszélt. Mihálffy Béla elmondta, hogy a városvezetés egy olyan kétgyermekes családot akar az utcára tenni, amelyiknek mindkét felnőtt tagja egészségügyi dolgozó. Egyikük mentős szakápoló, másikuk pedig gyógytornász, és mindketten kivették a részüket a koronavírus-járvány elleni küzdelemből.

Az országgyűlési képviselő azt is elmondta, hogy a család eddig szociális alapon bérelte a lakást, de felajánlották az önkormányzatnak, vagyis az IKV-nak, hogy piaci árat is hajlandóak fizetni érte, de ezt sem fogadták el. Rövidesen mindenképpen menniük kell. Mihálffy szerint egyetlen szegedi család sem kerülhet ilyen helyzetbe, és arra kérte Botka László polgármestert, hogy ezért sürgősen módosítsanak a városi lakásrendeleten.

Felülvizsgálatot kérnek

A sajtótájékoztatón részt vett a Fidelitas szegedi önkormányzati képviselője is. Korponyai Ernő szerint nem lehet tudni, hogy Botka László vajon bosszúhadjáratot folytat-e az egészségügyi dolgozók ellen, vagy csak kapzsiságból teszi őket az utcára. Ő is arra kérte a városvezetést, hogy vizsgálják felül a rendeletet, amelyet szerinte a kormányhivatal is törvénytelennek talált.

Több tucat családot érint

Korábban megírtuk, hogy csaknem negyven egészségügyi dolgozó és családjuk lakhatása került veszélybe, miután Botka László úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg velük a korábban megkötött lakásbérleti szerződésüket. Tápai Péter, a párt frakcióvezetője akkor azt mondta, hogy mondvacsinált indokkal és merő rosszindulatból rakna ki az utcára bérelt szolgálati lakásából 39 egyetemi dolgozót és családjukat a polgármester.Tápai Péter felhívta a figyelmet, hogy Botka László arra utasította az önkormányzat ingatlankezelő cégét, az IKV Zrt.-t, hogy bontsa fel az egészségügyi dolgozók lakásbérleti szerződését, mégpedig azért, mert az egyetem már alapítványi tulajdonban van.

A modellváltás hozta a helyzetet

Az ügy még 2021-ig nyúlik vissza, akkor kezdődött egy levélváltás az egyetem vezetése és a polgármester között. Akkor a Szegedi Tudományegyetem már alapítványi tulajdonban és fenntartásban volt. Az egyetem vezetősége tájékoztatta Botka Lászlót, hogy az akkor érvényes lakásrendelet szerint az egyetemi dolgozók a továbbiakban nem jogosultak kedvező áron szolgálati lakás bérlésére, mert a városi szabályozás ezt csak állami fenntartású intézmény dolgozói számára teszi lehetővé. Botka László pedig válaszolt. Azt írta, amit az egyetemen már amúgy is tudtak: a Szegedi Tudományegyetem a modellváltása után mar nem állami fenntartási intézmény, míg a rendelet az állami és önkormányzati fenntartású intézmények dolgozóinak biztosít szolgálati lakást.