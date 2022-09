A hivatalos koronavírus-tájékoztató oldal adatai szerint Csongrád-Csanád megyében a járvány kitörése óta 86 ezer 948 ember kapta el a koronavírus-fertőzést. A járvány a nyár elején belassult, azt mutatják a szennyvízadatok, amiket a Nemzeti Népegészségügyi Központ mér rendszeresen. Ezek alapján szinte az összes nagyvárosban, így Szegeden is hol csökken, hol stagnál a koncentráció.

Ettől függetlenül a vírus továbbra is jelen van, a fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt időszakban enyhén emelkedett. A szakemberek ezért ismét felhívják a figyelmet az oltás fontosságára. Azt közölték, hogy egész Európában, Magyarországon is az omikron variáns terjed jelenleg is. Jellemzően a fertőzöttek csak enyhe, közepesen súlyos tünetekkel esnek át a fertőzésen, főként megfázásszerű tünetek, például torokfájás, fejfájás, köhögés vagy éppen orrfolyás alakulnak ki. A láz, a légszomj, az ízérzékelés elvesztése és a szaglásvesztés most kevésbé gyakori panasz. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és mostantól újra anélkül is lehet menni.

Közben pedig megkezdődött tegnap Angliában az omikron koronavírus-változatokra kidolgozott oltások beadása. Elsőként az idősotthonok lakói és gondozóik kapják meg az új vakcinát, a hét közepétől pedig az 50 évnél idősebbekre, illetve a fiatalabb, de egészségügyi kockázati csoportokba tartozókra is kiterjed az oltási kampány. Az új oltások tömeges alkalmazása hamarosan Skóciában, Walesben és Észak-Írországban is elkezdődik.