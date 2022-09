Óföldeákon három olyan épület is van, melyet közösségi térként használnak a helyiek, mondta el a Rádió 7-nek Simonné Sinkó Erika polgármester hozzátette, az önkormányzat pályázati forrást keres ezek felújítására. A volt iskolában most könyvtár működik, az egykori óvodát pedig programok lebonyolítására használják, például a főzőklub tagsága is itt tartja az összejövetelét. Ezt a két épületet elsősorban energetikai szempontból kell rendbe tenni. A legnagyobb volumenű felújítás az egykori Návay-kúriára vár, ami most művelődési házként funkcionál. A művelődési ház felújítását magyar-román közös projekt keretében valósítanák meg. A beruházás összköltsége meghaladja a 1,5 milliárd forintot és egy komplex szabadidős létesítményt terveznek Óföldeákra.