A sport mellett gasztronómiai program is várta mindenekelőtt az ifjúságot, akik mini hamburgereket készíthettek, sőt mályvacukrot is süthettek. Kreativitásukat kézműves foglalkozások keretében bontakoztathatták ki, de népi játszótéren is szórakozhattak. A Magyar Vöröskereszt munkatársai elsősegélynyújtási bemutatókkal, a rendőrség közlekedésbiztonsági vetélkedővel készült a fiataloknak. A legnépszerűbb attrakció a részeg szemüveg volt a gyerekek körében.

A rendezvény keretében a helyi termelőknek is bemutatkozási lehetőséget biztosítottak a szervezők, bepillantást engedtek tevékenységükbe a Szőregi Rózsahölgyek is. A legnagyobb gyerektömeg Kovács Iván standjánál verődött össze, aki Szentesről érkezett a megyei összetartást erősítő rendezvényre, és fejtörő játékokkal kedveskedett az ifjúságnak.

A színpadon a helyi közösségek adtak ízelítőt értékteremtő tevékenységükből. A Szegedi Vakok Otthona színjátszó körének tagjai is felléptek, a Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete meridián tornára invitálta a megjelenteket, a Szegedi Hóvirág Nyugdíjas Népdalkör nótacsokorral, a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai előadással készültek. Műsort adott továbbá a Jövőnkért Néptáncegyüttes, a zárórendezvény pedig a Tóth Bagi Band koncertje volt.