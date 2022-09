Mint arról a helyi hírportál beszámolt, a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIFÖ) rendhagyó módon az Egérház Alapítvány által működtetett Bordány Hostelben tartotta soros ülését a közelmúltban. A fiatal képviselő-testület az év hátralévő részében megvalósítandó ifjúsági programokról egyeztetett.

Döntés született többek között egy Ifjúsági Kerekasztal megrendezéséről, a GYIFÖ-sök a helyi fiatalok számára rendeznek fotópályázatot. Az "Ilyen volt a vakációm" felhívásra mobiltelefonnal készített szünidei képeket lehet beküldeni, amelyeket ki is állítanak majd, és a legjobb alkotásokat díjazzák. Az ülésen elhangzott, hogy az idén is megrendezik a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban a Halloweent. Ezeknek a programoknak minden évben nagy sikerük van, ahogy a jótékonysági karácsonyi vásárnak is, amelyre külön készülnek majd a fiatalok – derült ki a tanácskozáson.

A napokban elkészülő plakátokkal és szórólapokkal alkotásra, versenyre buzdítják az általános iskola felsőseit. A ceruzával, ecsettel, zsírkrétával, vagy akár kézzel készített alkotásokat a Helyi ízek Fesztiválján lehet leadni a hónap végén, és a közönségszavazatok, valamit a zsűri döntése alapján legjobbnak ítélt rajzok, festmények készítőit ajándékcsomaggal jutalmazzák majd. A téma a falusi és tanyasi élet lesz, az ezzel kapcsolatos élményeket kell megmutatniuk a bordányi gyerekeknek.

Az ülést követően a fiatalok a szálláshelynek adományozták az idei Gyermek- és Ifjúsági Napon az ott résztvevő fiatalok által egy-egy vonal húzásával készült festményt is, ami, mint megtudtuk több, mint háromszáz fiatal ecsetvonásából bontakozott ki. A fiatalok által készített alkotást a Bordány Hostel közösségi terében helyezték el, amelyet ezentúl minden Bordányba érkező vendég megcsodálhat.