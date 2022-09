A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusáról, a tanévkezdésről, gyermekvédelemről és boldoggá avatási eljárásokról is szó volt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) őszi rendes ülésén, amelyet Esztergomban tartottak - olvasható a testület MTI-hez eljuttatott hétfői közleményében.

Azt írták: a tanácskozás keretében szeptember 7-én a püspökök egyeztettek Lázár János építési és beruházási miniszterrel, aki jelezte, hogy a kormány a nehéz gazdasági környezetben is stratégiai partnernek tekinti a Magyar Katolikus Egyházat. A felek megállapodtak abban, hogy a folyamatban lévő beruházásokat befejezik, illetve, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának megépítését mindkét fél kiemelt projektnek tekinti.

A püspökök áttekintették az elmúlt években a gyermekvédelemben tett lépéseket - írták, hozzátéve, hogy az MKPK irányítása alá tartozó Katolikus Pedagógiai Intézet több hazai és nemzetközi preventív programot is indított az elmúlt években, amelyek a jövőben is folytatódnak.