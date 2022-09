Még májusban tartottak lakossági fórumot a Dobó, Bibó és Janáky utcai bérlakások energetikai felújításával kapcsolatban. Akkor Márki-Zay Péter polgármesterre és Gyöngyösi Ferenc képviselőre panaszáradat zúdult. Az emberek sérelmezték, hogy míg a régi bojlerek éjszakai árammal működtek, az újak nappalival. Volt, akinek már akkor 10 ezerről 18-ra ugrott a villanyszámlája. Ugyancsak többen emelték fel a szavukat amiatt is, hogy a nyílászárócserék miatt le kellett szedni a szúnyoghálókat és a redőnyöket, ám az új ajtók és ablakok mérete más, ezért a régieket nem lehetett visszatenni.

Semmi nem változott 4 hónap alatt

A lakossági fórum óta eltelt négy hónap, kíváncsiak voltunk, az akkori panaszokból orvosolt-e bármit is az önkormányzat, vagy a bérlakásokkal foglalkozó cége. Az általunk megkérdezett bérlők szerint nem történt semmi. Pedig – mint arról lapunk is beszámolt – a kormány 357 millió forinttal növelte meg az önkormányzatnak nyújtott támogatását az érintett három utcában lévő 118 bérlakás energetikai felújításához, ami így 233 millióról 590-re nőtt. A városi tévé műsorában Márki-Zay Péter azonban azt mondta, a többlettámogatásból 250 milliót használnak fel a 118 bérlakás energiahatékonysági beruházásához, amelyet eddig önerőként előlegeztek meg. A fennmaradó 107 millió forintra pedig újabb átcsoportosítási kérelmet adnak be, iskolákat szeretnének felújítani.

Lenne helye a pluszpénznek

Az általunk most megkérdezett lakosok szerint abból a pénzből, amit konkrétan erre a városrészre adott a kormány, a beruházás hibáit, hiányosságait kellene orvosolni.

Tiszta luk az eresz. Most, hogy ömlött az eső, ráfolyt a nemesvakolatra. Miért nem lehetett az ereszeket is kicserélni, hogy a falakat megvédjék?

– kérdezte dühösen egy asszony. A szomszédja arra panaszkodott, az ő ereszéből tetőmagasságból folyik az esővíz a ház melletti betonjárdára, onnan a falra fröccsen. A bojlerek továbbra is nappali árammal működnek, illetve vannak házak, ahol a szigetelés nem ér le a földig.

Félünk, hogy télire befészkelik magukat a hungarocellbe a patkányok, mert a résen keresztül ez nem jelen akadályt

– mondta egyikük.

Megalázónak élte meg az ígéretet

Találkoztunk azzal az asszonnyal is, akinek az ominózus májusi fórumon Márki-Zay Péter azt mondta, a saját pénzéből fizeti ki az új szúnyoghálóját. Ez azonban csak ígéret maradt.

Többen mondtuk, hogy nincs pénzünk új hálóra, redőnyre. Nagyon megalázó volt a polgármesternek az a mondata. Én nem azt várom el, hogy a saját pénzéből csináltassa meg, a beruházás költségvetéséből oldják meg ezt problémát

– mondta az asszony. Egy másik lakó pedig azt mondta, a zöldtetős sorházak némelyikére valahogy csak került redőny. Ezt szeretnék a többlettámogatásból a pirostetős bérlakásokban élők is.