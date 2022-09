Már délután nagy volt a sorban állás az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézetben. A máskor megközelíthetetlennek tűnő intézmény idén is csatlakozott a Kutatók Éjszakájához, és a tudósok olyan dolgokat próbáltak elmagyarázni, amikről a látogatók jó része még nem is hallott. Egy biztos: a fizikusokról, sőt, úgy általában a tudósokról nem lehet elmondani, hogy unalmas emberek. Az, hogy megmutatták az úgynevezett lézernyaláb elnyeletőt, csak a kezdet volt. Az ELI-ben több előadást is tartottak, de voltak sok minden más mellett fizikai és kémiai kísérletek is. Akinek pedig igazán nagy szerencséje volt, az részt vehetett egy VR-szemüveges virtuális laborlátogatáson is, vagy kipróbálhatta a lézersakkot, ami egyébként egyáltalán nem hasonlít, legalábbis külsejében az igazi sakkra. Sokan érkeztek kisgyerekekkel, így tettek Pribojszki Ádámék is. Ők azt mondták, hogy minden érdekli őket, és már évek óta vártak az alkalomra, hogy bemehessenek a misztikus épületbe. A központba látogató gyerekek kedvence egyébként a beöltözés volt. Aki szerette volna, azt ugyanis felöltöztették olyan védőruhába, amiben az igazán zárt területeken dolgoznak a szakemberek.

Sokan voltak a Szegedi Tudományegyetem orvosi karának Tisza Lajos körúti épületében, ahova szintén bárki besétálhatott tegnap este. Itt lehetett találkozni DR. AGY 2.0-val. Ha esetleg valaki nem tudná, ez nem más mit a szakmai körökben additív gyártásként (AGY) ismert 3D-nyomtatás. Ezt pedig már a tudomány számtalan területén használják.

Vlocskó Máté arc-, állcsont-. szájsebész szakorvos például arról beszélt, hogy a komoly szájsebészeti műtéteknél is használják a technikát, mégpedig sablonok készítésére. Amikor ott jártunk, akkor a doktor éppen egy középiskolás csoportot beszélt rá arra, hogy próbálják ki nyugodtan az állkapocsfűrészelést, hiszen sablonnal sokkal könnyebben megy mint anélkül.

A Kutatók Éjszakája, ami már önmagában is egy zseniális találmány kiváló ismeretszerzésre, és olyan emberekkel lehet megismerkedni, akik igazán sokat tesznek a tudományért legyen az fizika, vagy éppen sz egészségügy valamelyik ága.