Harmadik alkalommal rendezett a hétvégén vállalkozói bált Kiskundorozsmán a Dorozsmai Lakosok nevű Facebook-csoport két működtetője, Topor Ágnes és Kernács Éva. Lapunk kérdésére Topor Ágnes elmondta, mintegy 80 vállalkozó vett részt az eseményen, melyre azok a cégvezetők kaptak meghívást, akik rendszeresen támogatják a csoport kezdeményezéseit, adománygyűjtéseit.

Hozzátette, a helyszínen támogató jegyet és tombolát vásárolhattak, valamint licitálást is tartottak, így összesen 605 ezer forint folyt be, melyből hozzájárulnak a helyi bölcsőde teraszának felújításához, segítséget nyújtanak egy dorozsmai, súlyos betegséggel küzdő kislány családjának és adományt visznek az 5 gyermekével egyedül maradt mórahalmi édesanyának. Továbbá vásárolnak szén-monoxid érzékelőket is, melyeket rászorultsági alapon osztanak majd szét a dorozsmaiak között.

A bál vacsorájának és zenészének költségeit minden évben a helyi önkormányzati képviselő fedezi, így idén ezt már Ruzsa Roland tette meg. A képviselő a Délmagyarországnak arról beszélt, hogy az 1920-as évek stílusában zajlott az idei esemény, tehát ennek az időszaknak megfelelő öltözékben kellett érkezni a bálra, amely láthatóan sokaknak elnyerte a tetszését.

Beszámolt arról is, hogy a licit során olyan értékes tárgyakat lehetett megnyerni, mint például Erdei Zsolt, becenevén "Madár" egykori félnehézsúlyú és cirkálósúlyú profi ökölvívó világbajnok dedikált mezét. De a bálozók például a helyi focicsapat labdájához, valamint pálinka különlegességekhez is hozzájuthattak a licitálás során.

A vállalkozói bál idei újdonsága az volt, hogy bálkirályt és bálkirálynőt választottak a jelenlévők, ezt a címet pedig bundázás nélkül Ruzsa Roland és párja, Simon Edit nyerte el.