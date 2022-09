Mint megírtuk, két hete sétát tettünk Hódmezővásárhely belvárosában. Olvasónk, Détár Zoltán jelezte, bár a nagy plakátokat már leszedték a jelölőszervezetek, számos, nagyjából A4-es, vagy annál kisebb plakátok és matricák díszelegnek még sok helyütt, többek között a villanyoszlopokon, a tramtrain felsővezeték-tartó oszlopain és a buszmegállókban is. A Szőnyi utcában találtunk olyan választási plakátokat, amelyeket fehér lappal ragasztottak le, vagy lefújták kék festékkel, valószínűleg azért, hogy ne lehessen tudni, kiket ábrázoltak, de az a fehér lap, illetve a festék alól is átsejlett. Több olyan hirdetményt is látni még, amelyek a kampányidőszakban arra buzdítottak, hogy a választópolgárok a népszavazáson érvénytelenül szavazzanak. Márki-Zay Pétert ábrázoló matricák is díszelegnek a városban, illetve a szintén az ő kampányához köthető „Orbán Viktor hazudik, ezért fél vitázni” feliratú ragaszokat is nagy számban találtunk. De láthatóak még a kandelábereken a Kétfarkú Kutya Párt hirdetményei is, csakúgy mint az Amnesty International Magyarország és Háttér Társaság által jegyzett ervenytelenul.hu oldal matricái.

Vásárhely belvárosában is maradtak a plakátok, matricák a helyükön. Fotó: Kovács Erika



A ragaszok mára kezdenek fakulni, néhányat megpróbáltak lekapargatni valakik, ám a ragasztó ezt nem engedi olyan egyszerűen, több munkát kellett volna belefektetni.

Benkő Zsolt önkormányzati képviselő néhány napja Batidán tartott lakossági fórumot. Ő is talált választási matricákat, amiket az összellenzék helyezett ki.

A választási eljárási törvény szerint a plakátokat a szavazás napjához képest egy hónapon belül, vagyis 2022. május 3-án 16 óráig kellett volna eltávolítaniuk azoknak, akik kihelyezték, vagy pedig azoknak, akik érdekében kihelyezték azokat. A „nagyja” Vásárhely közterületeiről is eltűnt, de mint fentebb is jeleztük, maradt még. Ezért fordultunk Hódmezővásárhely jegyzőjéhez két hete. Azt írta, „a helyi önkormányzat intézkedik a plakát eltávolításra kötelezettek költségén való eltávolításról a beazonosítható kötelezett előzetes tájékoztatását követően, amennyiben az nem tesz önként eleget a kötelezettségének.” Azóta sincs fejlemény ebben a kérdésben.