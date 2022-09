Tanulmányoztam a korabeli templomokat, amelyek jobb állapotban megmaradtak, ezek alapján készült a mostani 3D modell. Így került rá a torony is: ugyan a helyszínen semmi nyoma nincs, ennek ellenére rajzoltam, mivel szinte minden megmaradt korabeli templomon megtalálható. Az is lehet, hogy a hajó tetejére fából emeltek tornyot, erre is van példa. A bejárat helyén is sokat gondolkodtam, mivel az többnyire a hajó végén, a toronynál van. Itt mintha a déli oldalon lett volna ennek nyoma, bár ez sem egyértelmű. Az ablakok száma viszont majdnem biztos, hogy kettő, mivel az 1898-as Farkas-féle képen még látszik a jobb oldali ablak egy része