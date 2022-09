Több ezer ember ingázik hetente Szeged és Budapest között, akiknek most kényelmesebbé vált az utazás. Szeptember 27-től ugyanis új, első osztályú, bisztrószakasszal és prémium fülkékkel ellátott IC+ kocsik közlekednek a Szeged–Cegléd–Budapest vonalon

– közölte Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselője.

Hangsúlyozta, az IC+ első és prémium osztályú kocsik megjelenésével gyökeresen új, 21. századi szolgáltatási színvonal mutatkozik be a szegedi vonalon is. Hozzátette, a fejlesztés azért is fontos, mert a Budapest–Cegléd–Kecskemét–Szeged vasútvonal hazánk egyik legforgalmasabb vonala, amely távolsági és regionális szerepet is betölt és éves szinten több millió utas számára jelenti a vasúti utazás gerincét.

Fotó: Kerekes Balázs



Ezek a kocsik szeptember 27-től fokozatosan állnak forgalomba a vonalon, de a fedélzeti vendéglátás és a prémium szakaszra a jegyértékesítés október 1-től indul, addig első osztályú jeggyel és helyjeggyel a prémium szakasz is igénybe vehető, prémium helyjegy megváltása nélkül kipróbálható

– részletezte Mihálffy.

Beszámolt arról is, hogy eddig problémát okozott az, hogy péntek és vasárnap este kivételével korán indul az utolsó esti vonat. Ezért október 1-től, egy órával később is, Budapest Nyugati pályaudvarról Szegedre 20:53-kor, illetve Szegedről Budapestre 20:45-kor is minden nap jár InterCity.