A legtöbben a családjukkal közösen érkeznek a 10. Bortérre, így tett Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője is. Lapunknak elárulta, a pavilonokban megtalálhatóak a homokháti pincészetek remekművei, valamint két dorozsmai borász alkotásai is.

A bornak közösségépítő ereje van, összehozza a családokat és a barátokat, ennek kiváló példája a 10. Bortér a megyeszékhelyen, ahol a legtöbben családosan, a gyermekeikkel közösen kapcsolódnak ki

– mondta el lapunknak a Dóm téren Mihálffy Béla, Szeged és a Homokhátság országgyűlési képviselője, aki szintén családjával érkezett az eseményre.

Kiemelte, egy jó bor elfogyasztása különleges élményt nyújt. Elárulta, számára egy jó fehérbor tud ilyen élményt adni, de alkalomhoz illően vöröset és rozét is szívesen fogyaszt.

Nagyszerű eseménynek lehetünk a részesei. Úgy vélem, hogy a kétéves covidos időszak után nagy szükség van az ilyen fesztiválokra, melyek közösségépítő erővel bírnak, lehetőséget adnak a megyében élőknek arra, hogy újra találkozzanak és jól érezzék magukat. Az pedig külön büszkeséggel tölt el, hogy Kiskundorozsma neves borásza, Ujvári Mihály, az Ujvári Pincészet tulajdonosa nyitotta meg az idei rendezvényt

– tette hozzá.

Mihálffy megjegyezte, több mint száz pavilon várja a borkedvelőket, akik szegedi és homokháti borászok remekműveit is megkóstolhatják, valamint a kiskundorozsmai származású Kovács László, a villányi Vinatus Pincészet tulajdonosának borait is megízlelhetik.

Az országgyűlési képviselő szerint egyébként turisztikai szempontból is jelentős esemény a Bortér.

Épp abban az időszakban rendezi meg a Szegedi Városkép és Piac Kft., amikor már véget ért a nyaralások időszaka, kevésbé jellemzőek az utazások, kirándulások, mégis Szegedre tudják csábítani az embereket

– mutatott rá.

Mihálffy emlékeztetett, a kormány 2010 óta csaknem 75 milliárd forint támogatást biztosított a hazai szőlőültetvények modernizálásra, valamint mintegy 30 milliárd forint értékben támogatták a borászatok technológiai beruházásait. Megjegyezte, a szőlőtermelők támogatásának folytatódnia kell hazai és uniós szinten is, ez a Homokhátság és Szeged érdeke is, hiszen itt is többen foglalkoznak borászattal, amely a megélhetést jelenti számukra.