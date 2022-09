Anyagi fedezet híján nem sikerült eredményt hirdetni abban a közbeszerzési eljárásban, amelyet Szeged írt ki a Gedói Óvoda konyhatechnológiájának beszerzésére – derül ki a közbeszerzési értesítőből. Azt írják, hogy „az igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel”. Pedig öt cég is jelentkezett a Szegedi ÓVI pályázatára, és különösebb extra dolgokat nem is kellett volna szállítaniuk, de persze vannak érdekességek a kiírásban. A nyertesnek kellett volna például szállítania három darab „stokit”, ami egyébként a tálaló része lett volna. Vannak persze a stokinál drágább dolgok is. A beszerzés tárgya volt egyebek mellett egy mikrohullámú sütő, egy elektromos tűzhely, sütő- és főzőlappal, és három darab ipari hűtőszekrény is, vagyis tulajdonképpen egy komplett ipari konyhát kellene telepíteni az óvodába.

Ha újra kiírják a pályázatot, akkor a nyertes ajánlatevő feladata lesz a beszerzésen kívül az eszközök leszállítása, azok összeszerelése, üzembe helyezése, valamint az eszközök használatára való oktatás is.