Két rangos nemzetközi matematikaversenyen is kiemelkedő eredménnyel szerepelt a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákja. Fülöp Csilla a Közép-európai Nemzetközi Diákolimpián a magyar csapat tagjaként 3. helyezést, egyéniben pedig abszolút második helyezést ért el, az Európai lány diákolimpián pedig a 12. legjobb versenyzőnek bizonyult. Utóbbi versenyen egyébként nem csak európai diákok voltak, a kontinensről mindössze ketten tudták megelőzni. Ezeket az eredményeket még 11. évfolyamos diákként érte el, azok után, hogy megnyerte a matematika OKTV-t is.

Általános iskolában jó tanáraim voltak, megmutatták, milyen a jó matematika oktatás. Nagyon szeretek gondolkodni és feladatokat megoldani, ehhez hozzájárult, hogy évekig sakkoztam is

– mesélt a tantárgyhoz fűződő kapcsolatáról az immár végzős diáklány. Arra a kérdésre azonban, mennyit foglalkozik matematikával, nem tudott válaszolni, Középiskolai tanára, Schultz János – aki Mike Jánossal közösen oktatja neki ezt a tantárgyat – elárulta, ezek a nagy versenyek már nem a tananyaghoz kötődnek. Négy fő téma köré csoportosultak a feladatok: algebra, kombinatorika, számelmélet és geometria. Ezek pedig általában abból álltak, hogy egy állítást meg kellett indokolni matematikai alapigazságok alapján. Ezekre a megmérettetésekre tehát teljesen külön kell készülni, ez azonban nem azt jeleni, hogy ülnek egy papír felett és számolnak.

Gyakorlatilag itt problémamegoldásról beszélünk, vagyis a diákok agya folyamatosan forog. Lehet, hogy mást csinálnak közben, de akkor is "fut a program". Ezért nem lehet meghatározni, mennyit készülnek

– magyarázta. Ami ebből mérhető, az a havi egy hétvégés felkészítő tábor, illetve a felmérő feladatsorok, melyeket önállóan, otthon kell megoldani.

Schultz János kiemelte: nem azért szerveznek külön lányoknak matekversenyt, mert ők másképp gondolkodnának. Ennek célja, hogy ösztönözzék őket, hogy nagyobb arányban foglalkozzanak ezzel a tantárggyal. A matematika ugyanis többségében még mindig a fiúk területe. Csilla azonban mindenképpen kivétel, ráadásul nem ez az egyetlen reál tantárgy, amiből kiemelkedő.

Érdekel az informatika is. Kipróbáltam a programozást és megkedveltem

– árulta el, majd tanára hozzátette: Csilla ebből a tárgyból már megcsinálta az emelt szintű érettségit – 99 százalékosra. Idén elindul az Európai lány informatikai diákolimpián, melyet októberben tartanak, most erre készül. De persze a matematikát sem engedte el: célja, hogy idén is bejusson a magyar válogatott keretbe – a lány és a hagyományos olimpián is. Természetesen előtte áll még az érettségi is, azzal azonban valószínűleg nem lesz komoly gondja, hiszen minden tárgyból ötös tanuló.