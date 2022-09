A felnőttoktatással reagálhatunk leggyorsabban a gazdaság igényeire, hiszen rövidített képzésekkel, korábbi tanulmányok beszámításával akár egy hónap alatt szakmát szerezhetnek hallgatóink. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum így rugalmasan alkalmazkodhat a változó munkaerőpiaci igényekhez

– hangsúlyozta Hegedűs Zoltán kancellár annak apropóján, hogy majdnem kétezer tanuló érdeklődik a HSZC fél, legfeljebb másfél éves képzései iránt. Ez országosan is a legnagyobb létszám.

A felnőtteknél a nappali tagozatosokhoz hasonlóan a villanyszerelő szakma a legnépszerűbb; kétszáznál többen választották ezt a mostani tanévben. Hasonlóan kelendő a szárazépítő és burkoló felnőtt képzés, amely a már meglévő építőipari végzettségekre épül. A pénzügyi- és számviteli szakma szintén kedvelt.

Hegedűs Zoltán azt is hangsúlyozta, hogy nem csak a tanulók érdeklődése kimagasló, a cégek figyelme hasonlóan élénk. Példaként említette, hogy egy-egy kiskunfélegyházi és szentesi cég saját dolgozóit iskolázta be úgy, hogy a HSZC a vállalatokhoz szervezte meg a kihelyezett oktatást. A rugalmasság tehát elsődleges szempont azoknál, akik munka és család mellett szeretnék továbbképezni magukat. Mint azt Kincses Tímea, a HSZC főigazgatója és Hegedűs Zoltán kancellár is megerősítette: a gyakorlati tapasztalatokra alapozva éppen ezért az online, de főleg a digitális tananyagban erősítenek iskoláik. Az országos gyakorlatnak megfelelő, regionálisan is húsz százalékos lemorzsolódás egyik legfőbb oka ugyanis a felnőttek időhiánya. Egyéb sürgető elfoglaltságaik miatt olykor nem érnek be órára, a digitális tananyaggal viszont ezt kiküszöbölik. Természetesen a szakmai gyakorlat így nem helyettesíthető. További cél, hogy a felnőttoktatásban tanulók főként az intézmények duális partnereinél szerezzenek gyakorlatot. Míg az előző tanévben mindössze néhány tíz felnőtt köthetett szakképzési munkaszerződést, számuk most várhatóan megközelíti a hatszáz főt. A hallgatók így akár munkabért is kaphatnak.