Egy több százmillió forintos beruházást valósít meg részben uniós támogatással, és csaknem 250 millió forint önerőt felhasználva a Floratom Kft.-t is magában foglaló cégcsoport. Ennek a beruházásnak a része a kertészetben használt termálvíz elvezetése is. Korábban több cikk is megjelent arról, hogy a cég a lehűtött termálvizet közvetlenül az élő Tiszába fogja engedni. Azt közölték, hogy a valóság ezzel szemben az, hogy a lehűtött termálvíz a Szegedi Vízmű szennyvíztisztító rendszerére kerül, ahol a tisztított szennyvízzel elegyítik. A tisztított szennyvíz ezután kerül a Tiszába, ráadásul a hatóságok folyamatosan ellenőrzik ezt. A Tiszába kerülő tisztított szennyvízben a lehűtött termálvízben található kémiai és biológiai anyagok – még a szennyvíztisztító minimális kapacitáson történő működése esetén is – a Tisza sodorvonali beengedéskor a jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi határértékeken belül vannak a bebocsátási pont alatt 10 méteren belül, lejjebb mérve pedig kimutathatatlanok, így a termálvíz semmilyen veszélyt, de még valós terhelést sem jelent a környezetre – fogalmaztak.

Hozzátették, hogy a beruházás minden szükséges hatósági és környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. Kivitelezője a Szegedi Vízmű Zrt. A cég szerint mindenki számára egyértelmű, hogy ha minimális környezetterhelést is megvalósítana, vagy veszélyt jelentene az élő Tiszára, akkor nem a Szegedi Vízmű Zrt. építené, és sem a hazai környezetvédelmi hatóságok engedélyét, sem pedig az Európai Unió támogatását nem kapta volna meg.

A vezetéképítési munkát egyébként még el sem kezdték. A Szegedi Vízmű Zrt. vezérigazgatója azt mondta lapunknak, hogy alvállalkozóként dolgoznak majd a beruházáson, és a csővezeték lefektetésével bízták meg őket. Istókovics Zoltán hozzátette, hogy két magántelket érint a vezeték nyomvonala, de azok tulajdonosaival megegyeztek. Elmondta azt is, hogy igyekeznek minél kevesebb fát kivágni.