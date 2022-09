Amikor kihúztuk Pannát a vízből, már látszott, hogy nem nagyon van benne élet, a szája teljesen ellilult és nem lélegzett. Abban a pillanatban gondolkodás nélkül elkezdtem a mellkaskompressziót. Erre vett is egy levegőt, de abbahagyta, aztán újabb negyven-ötven nyomás után kezdett lassan, hörögve lélegezni. Utána stabil oldalfekvésbe tettem, eközben pedig már a mentők is vonalban voltak telefonon és nemsokára a földi egység is megérkezett